Половина українських пенсіонерів отримують менше 110 доларів на місяць.

За останні 5 років кількість пенсіонерів в Україні зменшилася більш ніж на мільйон.

Активний спад почався ще до епідемії коронавірусу — як мінімум, з 2016 року. Про це повідомляє Опендатамедіа.

"Попри зменшення навантаження на Пенсійний фонд, за останні роки не відбулося підвищення якості життя інших 10,9 млн пенсіонерів. Хоча середня пенсія за останнє п'ятиріччя збільшилася вдвічі, вона як і раніше становить менше 150 доларів (3915 грн)", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСправа не в пенсіонерах: експерт розповіла, заради кого в Україні введуть продуктові карткиУ заяві також зазначають, що середня цифра не дуже чітко відображає реальність і насправді половина українських пенсіонерів — тобто кожен другий з 10,9 млн — отримують менше 3000 гривень (110 дол). Пенсію понад 10 тис.грн (370 дол) отримують тільки 4,3% українців.

Також повідомляється, що пенсія українських жінок на 30% менше, ніж у чоловіків.

Нагадаємо, з 2018 року в Україні діє закон Про пенсійне страхування, який щорічно підвищує планку страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Як результат, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років українському громадянину необхідно буде мати 35 років стажу. Тим, у кого стажу не вистачає, доведеться працювати ще кілька років. Якщо до 65 років не набереться навіть 25 років стажу, то пенсії не буде взагалі, замість цього буде надаватися соціальна допомога.

Також у деяких категорій українських пенсіонерів у 2022 році виросли пенсійні виплати - це передбачено держбюджетом.

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