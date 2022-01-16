Очевидці, які знайшли літню жінку, вважають, що нападники хотіли, щоб та замерзла на смерть.

На Куликовому полі в Одесі літню жінку кинули у сміттєвий бак.

Пенсіонерку в баку знайшли о 3 годині ночі волонтери цілодобового пункту обігріву для бездомних, встановленого місцевою протестантською місією. Про інцидент ввечері 15 січня на своїй сторінці у Facebook розповів пастор місії Федір Герасимов.

За його словами, невідомі закинули жінку у сміттєвий бак і підкотили його до пункту обігріву, сподіваючись, що пенсіонерка замерзне на смерть.

"Є люди, в яких нічого святого немає. ... Що ці люди думали? Що вона замерзне, і потім щоб дали резонанс, що біля пункту обігріву у сміттєвому баку знайшли мертву замерзлу бабусю. Я хочу сказати тим людям... Побійтеся Бога. Є справедливий суддя, який може розсудити і покарати", - сказав Герасимов.

Зараз, як стверджує пастор, жінку доставили в міську лікарню №11.

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