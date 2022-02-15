Виключення Трубіцина з партії та про позбавлення його мандату депутата Київської міськради може відбутися вже цього тижня.

Депутата Київради від "Слуги народу", голову комісії міськради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислава Трубіцина, якого звинувачують в хабарництві, вже на цьому тижні можуть позбавити мандата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в коментарі журналістам.

За її словами, поки ще не відбулася конференція Київської міської організації партії, оскільки її очільниця, народний депутат України Леся Забуранна хворіла на COVID-19. Проте вона вже видужала, і на цьому тижні така конференція може відбутися.

Шуляк не виключає, що на конференції буде ухвалено рішення про виключення Трубіцина з партії та про позбавлення його мандату депутата Київської міськради.

"Він є депутатом місцевої ради. Якщо таке рішення буде прийнято, ухвалено на зборах київської організації, то це можливо", - сказала Шуляк.

Також вона розповіла, що в партії "СН" відбувається "очищення", зокрема є список з понад 60 депутатів місцевих рад, щодо яких пропонується позбавлення мандата, і "вже пройшли відповідні конференції в Запорізькій, Вінницькій, Одеській областях".

Шуляк вважає, що Верховна Рада має повернутися до дискусії з приводу необхідності імперативного мандату, тобто позбавлення народного депутата мандату за рішенням партії.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина і ще п'ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Йому повідомлено про підозру.

За даними слідства, депутат у змові з групою осіб організував схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розташування точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальше безперешкодне використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці.

Свої "послуги", за інформацією правоохоронців, учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом планували розподілити між собою.