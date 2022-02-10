Депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина затримали під час одержання 1,26 млн грн хабара.

У справі про отримання хабара депутатом Київради від "Слуги народу", головою комісії міськради з питань підприємництва, промисловості та міського доброустрою Владиславом Трубіциним є 6 підозрюваних, четверо з них підозри вже отримали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"У цій справі підозрюються шестеро осіб, 5 з них було вчора затримано. Чотирьом із них (не спецсуб’єктам) підозру вже вручено, а по спецсуб’єкту (Владиславу Трубіцину - УНІАН), коли я сюди їхав, підозру було погоджено", - сказав Ситник.

Також він додав, що Трубіцину інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Серед фігурантів, окрім Трубіцина, керівники комунальних підприємств, які пов’язані з розміщенням МАФів. Після вручення підозр усім прокурори та детективи НАБУ визначаться, які запобіжні заходи проситимуть їм обрати.

Ситник заявив, що мова йде не про епізодичний хабар, а про тривалу схему з розцінками, скільки, за що і кому заплатити за розміщення точок торгівлі.

Своєю чергою в.о. керівника САП Максим Грищук припустив, що запобіжні заходи підозрюваним у цій справі обиратимуть завтра.

Депутат Київради Трубіцин попався на хабарі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого детективи НАБУ викрили депутата Київради Владислава Трубіцина і ще п'ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабара за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Окрім Трубіцина, йдеться про:

помічника депутата Київради,

директора комунального підприємства,

заступника директора комунального підприємства,

заступника директора комунального підприємства,

наближену до депутата особу.

Читайте також"Слуга народу" скликає конференцію через скандал з депутатом ТрубіцинимЗа даними слідства, депутат у змові з групою осіб організував схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розташування точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці.

Свої "послуги", за інформацією правоохоронців, учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом планували розподілити між собою.

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