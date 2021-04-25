Лабораторії за добу зробили лише 54 270 тестів на коронавірус.

В Україні за минулу добу, 24 квітня, підтвердили 7 930 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією - з них захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Крім того, 231 українець помер від ускладнень COVID-19, 6574 одужали, натомість до лікарень за добу потрапили 3 688 осіб.

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Нові дані опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, оновив їх також сайт РНБО.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіла 2 025 271 людина, 42 323 – померли від ускладнень, 1 572 528 – одужали. Станом на 25 квітня в Україні хворіє 410 420 людей.

За даними РНБО, Україна перебуває на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії 24 квітня зробили лише 54 270 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 26 432, методом ІФА — 6 316. Також зробили 21 522 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 9,1 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація в Україні: дані на 25 квітня 2021

За добу в Україні 4 531 людина щеплена проти COVID-19. Найбільше їх отримали мешканці Харківської області – 754 вакцинованих.

Загалом 526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.

Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко