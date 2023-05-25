Скандальна справа тягнулася 4 роки, і суд виніс за вбивство п'яними поліцейськими 5-річної дитини надзвичайно поблажливий вирок.

Міськрайонний суд Переяслав-Хмельницького засудив колишнього поліцейського Івана Приходька до 4 років позбавлення волі за "неумисне вбивство" у нетверезому стані 5-річного Кирила Тлявова.

Про це повідомляє Суспільне. При цьому, суд врахував строк його перебування під вартою в СІЗО (3,5 роки), як час позбавлення волі, тож Приходьку залишилося провести у в'язниці лише пів року.

Крім того суд ухвалив, що Приходько має сплатити на користь держави понад 135 тисяч гривень, а також мільйон гривень у якості моральної компенсації родичам вбитої ним дитини: батькам Кирила - 800 тисяч гривень, бабусі - 200 тисяч грн.

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Інший обвинувачений у справі правоохоронець Володимир Петровець звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Ще двох фігурантів справи - Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

У коментарі "Суспільному" Приходько заявив, що вирок несправедливий, "бо відсидіти мають всі".

Тим часом, в Офісі генпрокурора заявили, що ювенальні прокурори оскаржуватимуть вирок суду в установленому законом порядку.

"Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили. Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", - йдеться в повідомленні.

Вбивство Кирила Тлявова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2019 року в Переяслав-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько і Володимир Петровець будучи напідпитку влаштували стрілянину з вогнепальної зброї по металевих банках й інших предметах. Одна з куль влучила в голову 5-річному хлопчикові Кирилу Тлявову, який в той час гуляв на дитячому майданчику біля будинку з однолітками. Він помер у лікарні.

Патрульним оголосили про підозру в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї групою осіб і в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб. Зброю, з якої було вбито дитину, не знайшли.

Згодом ДБР оголосило про підозру третьому чоловікові, який разом із екс-патрульними також стріляв зі зброї. А прокуратура повідомила про підозру на той час 16-річному сину Петровця, який став четвертим фігурантом справи.

23 грудня 2019 року ДБР направило справу до суду. За словами тодішнього керівника відомства Романа Труби, один з підозрюваних обвинувачується у вбивстві дитини через необережність. Усі четверо - в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї.

Рік тому адвокати Івана Приходька просили звільнити обвинуваченого з-під варти та відправити на фронт захищати Україну. Водночас бабуся хлопчика, Олександра, виступає проти того, аби Приходька випустили з-під варти. На її думку, це призведе до затягування справи.

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