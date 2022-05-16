Водночас, на думку бабусі хлопчика, це лише затягування справи.

Захист колишнього поліцейського Івана Приходька, обвинуваченого у справі вбивства п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова, просить звільнити чоловіка з-під варти та відправити на фронт захищати Україну.

Відповідні клопотання адвокат нібито направив до Генеральної та обласної прокуратури, пише "Суспільне".

"Написали ми по 616 статті, і його обвинувачення під статтю підпадає, щоб його звільнили з-під варти. Звільняє суд, але ініціює прокуратора. Якщо таке рішення буде, то впродовж 24 годин Приходько повинен прийти до військкомату - і його відправляють кудись у Збройні сили України. Справу проти нього можуть призупинити, але виділити в окреме провадження", - розповів адвокат Приходька Віктор Чевгуз.

Захисник стверджує, що це не спрямоване на те, аби звільнити обвинуваченого від відповідальності. Водночас бабуся хлопчика, Олександра, виступає проти того, аби Приходька випустили з-під варти. На її думку, це призведе до затягування справи.

"Він аж кричить, так рветься їхати воювати. Верховна рада проголосувала ж за зміни, тепер він теж підпадає. Я не розумію, як можна випускати?! Вироку суду немає", - повідомила жінка.

При цьому, за словами прокурора Сергія Скамчука, клопотання щодо звільнення Приходька з-під варти до прокуратури не надходило, тому він відмовився коментувати це питання.

Загалом у Переяславському міськрайонному суді відбулися перші за час повномасштабної війни судові засідання у справі щодо вбивства Кирила Тлявова. Процес відбувся по відеозв'язку, обвинуваченим продовжили запобіжні заходи. При цьому в березні засідання перенесли, а запобіжні заходи до травня продовжували автоматично.

Фігуранти справи Володимир Петровець та Дмитро Кривошей перебуватимуть під заставою, а колишній поліцейський Іван Приходько залишиться в СІЗО.

У справі призначено повторну експертизу, яка має встановити точні обставини смерті 5-річного хлопчика. Наступне засідання призначено на 15 червня.

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: подробиці

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2019 року у Переяслав-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, розташованих у місці, де могли перебувати люди.

Внаслідок стрілянини загинув 5-річний хлопчик Кирил Тлявов, який перебував на дитячому майданчику біля будинку.

Патрульним оголосили про підозру в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї групою осіб та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб.

Згодом ДБР оголосило про підозру третій особі. За даними слідства, цей чоловік перебував разом з уже раніше затриманими двома правоохоронцями й також здійснював постріли зі зброї. Зброю, з якої вбито дитину, не знайшли.

Прокуратура також повідомила про підозру на той час 16-річному сину Петровця, який став ще одним фігурантом справи.

23 грудня 2019 року ДБР направило справу до суду. Того дня тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що один з підозрюваних обвинувачується у вбивстві дитини через необережність. Усі четверо - в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї.

31 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що справа про вбивство Тлявова найближчим часом почне наближатися до "фінальної стадії" судового розгляду.

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