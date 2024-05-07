За словами військового, працівники українських спецслужб спрацювали на випередження.

На території України працює багато агентів впливу Російської Федерації. Про це, коментуючи спробу замаху на президента Володимира Зеленського, розповів в ефірі "Еспресо" військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Він зазначив, що треба віддати належне професіоналізму співробітників СБУ, адже "в умовах ретельно законспірованих агентів впливу, безпосередньо в УДО, тобто в структурі, яка відповідає за збереження життя й здоров'я нашого президента, вдалося їх виявити".

"Це дуже крутий наслідок багаторівневої й довготривалої військової операції. Очевидно, що для Путіна могли готувати подарунок у вигляді вбивства наших ключових державних та військових посадових діячів. Але те, що наші спрацювали на випередження, - честь і хвала нашим спецслужбовцям", - сказав Селезньов. Відео дня

За його словами, активізація контррозвідувальної діяльності ворога нині залишається ключовим питанням.

"Тому що зараз, коли ми починаємо отримувати зброю, техніку, боєприпаси від наших західних партнерів та переміщувати її просторами України, вкрай важливо убезпечити від зайвих очей та вух цей процес. Потрібно працювати на випередження, щоб не дозволяти росіянам шляхом своєї шпигунської мережі виявляти логістичні маршрути та шляхи переміщення зброї, яка дуже потрібна на полі бою", - підкреслив військовий.

Замах на Зеленського: що відомо

Служба безпеки України викрила мережу ФСБ, яка хотіла ліквідувати президента України Володимира Зеленського, керівника розвідки Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка. До мережі входило 5 агентів російської спецслужби.

В результаті операції було затримано двох полковників Управління державної охорони України. Підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини: