В оголошенні на сайті російського МВС статтю, за якою "розшукують" президента України, вказано не було.

4 травня 2024 року стало відомо, що Росія оголосила в "розшук" президента України Володимира Зеленського. Однак за якою конкретно статтею - зазначено не було.

Як повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал SHOT, проти Зеленського "силовими структурами" незаконного збройного формування "ДНР" раніше було порушено кримінальну справу щонайменше за двома статтями – про "розв'язування і ведення агресивної війни" і про "застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

Пізніше голова комітету російської Держдуми з оборони Андрій Картаполов у бесіді з SHOT "уточнив" подробиці кримінальної справи щодо Зеленського:

Відео дня

"Там багато статей – від поширення наркотиків до замаху на вбивство", – сказав він.

Варто зазначити, що справи про "ведення агресивної війни" і "застосування заборонених засобів і методів ведення війни" щодо українського керівництва порушує країна, яка вторглася на територію суверенної держави, зруйнувала десятки мирних населених пунктів, скоїла тисячі військових злочинів щодо її громадян і порушує всі можливі міжнародні норми, зокрема розстрілюючи беззбройних військовополонених.

"Розшук" українського керівництва Росією

Зеленський – не перший представник українського військово-політичного керівництва, якого "розшукує" Росія. Раніше МВС країни-агресора також оголошувало в розшук тоді ще головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та Олександра Сирського, який замінив його на цій посаді і раніше був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Крім того, у "розшуку" перебуває начальник ГУР МО Кирило Буданов, а також командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

При цьому днями РФ оголосила в "розшук" також колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, колишнього главу Міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна і 16-го прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Вас також можуть зацікавити новини: