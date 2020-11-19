Під час реконструкції повністю знищено 9 будівель, чим державі завдано збитків на понад 3,6 млн грн.

Генеральному директору київського заводу "Радар" повідомили про підозру через знищення майна підприємства.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що внаслідок неналежного виконання гендиректором службових обов’язків зі збереження й ефективного використання державного майна під час будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовник повністю знищив 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "Радар".

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В результаті державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн грн.

Слідчі Печерського управління поліції Києва повідомили гендиректору заводу про підозру в неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.

Як повідомляється на сайті заводу "Радар", гендиректором підприємства є В'ячеслав Зеленський.

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Автор: Олена Білик