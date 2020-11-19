Генеральному директору київського заводу "Радар" повідомили про підозру через знищення майна підприємства.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба Київської міської прокуратури.
Слідство встановило, що внаслідок неналежного виконання гендиректором службових обов’язків зі збереження й ефективного використання державного майна під час будівельних робіт з реконструкції майнового комплексу забудовник повністю знищив 9 будівель, які перебувають на балансі ПАТ "Київський завод "Радар".
Читайте такожСекретар РНБО заявив, що в Україні провалене держоборонзамовлення
В результаті державним інтересам завдано збитків на суму понад 3,6 млн грн.
Слідчі Печерського управління поліції Києва повідомили гендиректору заводу про підозру в неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування триває. Встановлюються обставини правопорушення та особи, які також можуть бути до нього причетними.
Як повідомляється на сайті заводу "Радар", гендиректором підприємства є В'ячеслав Зеленський.
Вас також можуть зацікавити новини
- Зеленський звільнив Абромавичуса і призначив Фоменка в.о. гендиректора "Укроборонпрому"
- Через схеми топ-менеджерів "Укроборонпром" втратив у Пакистані контрактів на $15 мільйонів - ЗМІ
- Суд почав процедуру банкрутства Миколаївського суднобудівного заводу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram