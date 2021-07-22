Закон визнає корінними народами України кримських татар, караїмів та кримчаків.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про корінні народи України, яким визнаються представницькі органи корінних народів.

Про це повідомили в Офісі президента.

Закон визнає корінними народами України кримських татар, караїмів та кримчаків.

"Корінний народ України - автохтонна етнічна спільність, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлення себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного формування за межами України", - сказано в документі.

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Корінні народи, згідно з законом, мають право на самовизначення у складі України і політичний статус в рамках Конституції і законів країни.

Корінні народи також мають колективне та індивідуальне право на повне володіння всіма правами людини і основними свободами.

Представникам корінних народів необхідно гарантувати культурні, освітні, мовні та інформаційні права. Окрім цього, новий закон визначає статус представницьких органів корінних народів, їхнього ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва корінних народів.

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Автор: Олег Давигора