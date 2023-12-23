Про це німецькому ЗМІ повідомило джерело в одній з європейських розвідок.

Лідер РФ Володимир Путін може атакувати Європу у 2024 або у 2025 році: він вичікуватиме момент, коли США опиняться "без лідера" і не зможуть швидко допомогти партнерам стримати російський удар.

Таку ймовірність розглядає одна з європейських розвідок, пише німецький Bild на тлі припущень чинного глави Міноборони Німеччини про те, що у НАТО і ЄС є в запасі не менше 10 років.

"Тобто, йдеться про період між моментам, коли чинний президент США полишить посаду на початку листопада 2024 року, і моментом, коли потенційний наступник займе його місце у січні 2025 року", - вказує видання на "драматичний сценарій" атаки Путіна.

При цьому російська влада розраховує, що крісло президента США знову займе Дональд Трампа, оскільки "за його каденції може статися все що завгодно".

Борис Пісторіус в одному зі своїх останніх інтерв'ю німецьким ЗМІ також говорив, що у Берліна є 5-8 років для відновлення колишньої сили своєї армії.

Зазначалося, що ФРН в рамках посилення східного флангу НАТО збирається передислокувати до Литви 4 тисячі солдатів Бундесверу до 2027 року. Бригаду планують розгорнути на кордоні з Росією, анонсував Пісторіус.

Також міністр акцентував, що в Німеччині необхідно відновити обов'язковий військовий призов.

Путін грає із Заходом готовністю до "перемир'я"

Тим часом Володимир Путін "грає" із Заходом готовністю до"перемир'я": через дипломатичні канали диктатор подає сигнали про те, що хоче підписатися під такою угодою, пише The New York Times.

За даними видання, відповідна активність з боку Путіна помітна з вересня 2023 року. Йому вигідно тимчасово отримати "заморожений фронт" в Україні і зберегти за РФ майже 20% українських територій, вважають деякі аналітики.

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