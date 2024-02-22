Глава держави вважає, що за останні два роки Україна продемонструвала хороші результати на фронті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність прогресу загарбницьких військ Російської Федерації на фронті не є "новою сторінкою" у війні.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю головному політичному ведучому телеканалу FOX News Брету Беєру під час візиту на лінію фронту.

Ведучий запитав у президента, чи встановлення росіянами повного контролю над Авдіївкою, що є найбільшим російським здобутком за останні 9 місяців у війні, означає те, що спостерігається зміна ситуації, що війна змінилась.

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Зеленський відмовився розглядати брак прогресу РФ на фронті як ознаку "нової сторінки" у війні.

"Це не нова сторінка, тому що впродовж цих двох років ми деокупували Харківську область... І також ми розблокували Чорне море. Зараз у нас є зерновий маршрут і т.д. І знищили багато їхніх кораблів російського флоту. Це те, що ми зробили за ці два роки", - сказав Зеленський.

Глава держави визнав, що минулий рік здебільшого був складним для України наприкінці року.

"Але те, що було зроблено, я думаю, що це хороша робота. І що вони змогли зробити? Лише це одне місце, але ради чого?", - заявив Зеленський.

Інші заяви президента

Як повідомляв УНІАН, Зеленський вважає, що вийти з Авдіївки було абсолютно логічним, справедливим та професійним рішенням, щоб зберегти життя наших військових.

Президент переконаний, що Україна обовʼязково поверне Авдіївку під свій контроль.

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