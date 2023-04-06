Президент назвав сьогоднішній день днем внутрішніх нарад та підготовки до заходів, запланованих на найближчі тижні.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем щодо безпекової ситуації в країні та координації державних кроків та рішень.

"Сьогодні весь день уже в Україні, у Києві, тут, на Банковій. День внутрішніх нарад та підготовки до заходів, які заплановані на найближчі тижні", - зазначив глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Президент повідомив, що нарада з головою уряду стосувалася поточних питань.

Відео дня

"Координація державних кроків, рішень. Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів. Наш міжнародний порядок денний – підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди, був на звʼязку з військовими: усе, що стосується найгарячіших точок передової", - сказав Зеленський.

За його словами, дуже важливо, що зміст візиту до Польщі, робота української делегації у Варшаві та в постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для українських військових на фронті.

"Оборона й захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів, – це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах. Саме оборона – зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України. І я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став дійсно змістовним", - підсумував президент.

Візит Зеленського до Польщі 5 квітня - деталі

5 квітня президент Зеленський відвідав з офіційним візитом Варшаву.

Під час візиту стало відомо про новий пакет оборонної допомоги для України від Польщі. Зокрема, йдеться про постачання польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема ПЗРК Piorun, МіГів та іншого озброєння.

Також Дуда повідомив, що Польща вже передала Україні вісім МіГ-29 та готова надіслати ще шість.