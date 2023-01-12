Загалом же завдяки державній фандрейзинговій платформі зібрано вже понад 10 млрд грн.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на станом сьогодні лише через United24 було зібрано вже близько півмільярда гривень від людей із понад ста країн - на відновлення житла.

У своєму відеозверненні Зеленський зауважив, що сьогодні, 12 січня, відбулося відкриття нового напрямку в українській державній благодійній платформі United24. Цей напрямок - відбудова України.

"Тобто це генерація коштів для відновлення. Зокрема, житла для українців на територіях, які постраждали від російських ударів та окупації. Станом на цей день тільки через United24 зібрано вже близько півмільярда гривень від людей із понад ста країн - для відновлення житла", - сказав президент.

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Він додав, що це відчутна допомога і місцевим громадам, і державі.

"Загалом же завдяки державній фандрейзинговій платформі зібрано вже більше 10 мільярдів гривень. Я дякую всім, хто долучився до зборів United24", - зазначив глава держави.

Міжнародна допомога для відновлення України

Цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд у 2023 році планує отримати 17 млрд доларів на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури України: ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди, яка була підписана сьогодні японською і українською сторонами та представниками ООН.

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