Степанов зауважив, що Зеленський поїхав на відпочинок до початку локдауну.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловився, чи був порушенням карантину відпочинок президента Володимира Зеленського на гірськолижному курорті.

Про це він розповів в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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Глава МОЗ зауважив, що Зеленський поїхав на Прикарпаття до введення січневого локдауну 8 січня.

«Президент був до введення карантину. Президент був до того, як там був введений відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив», – зазначив Степанов.

При цьому міністр нагадав, що його відомство не займається контролем за дотриманням норм карантину. Це відстежують фахівці Держпродспоживслужби, поліція і місцева влада.

Відпочинок Зеленського на Прикарпатті

2 січня в соціальних мережах українці почали масово викладати спільні селфі з президентом, якого помітили на популярному гірськолижному курорті.

Зеленський з сім’єю поїхали напередодні Нового року у президентську резиденцію на Прикарпатті. За інформацією ЗМІ, його супроводжує глава Офісу президента Андрій Богдан зі своєю дівчиною Анастасією Слічною.

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Автор: УНІАН