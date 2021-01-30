Міністр охорони здоров’я Максим Степанов висловився, чи був порушенням карантину відпочинок президента Володимира Зеленського на гірськолижному курорті.
Про це він розповів в ефірі Свободи Савіка Шустера.
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Глава МОЗ зауважив, що Зеленський поїхав на Прикарпаття до введення січневого локдауну 8 січня.
«Президент був до введення карантину. Президент був до того, як там був введений відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив», – зазначив Степанов.
При цьому міністр нагадав, що його відомство не займається контролем за дотриманням норм карантину. Це відстежують фахівці Держпродспоживслужби, поліція і місцева влада.
Відпочинок Зеленського на Прикарпатті
- 2 січня в соціальних мережах українці почали масово викладати спільні селфі з президентом, якого помітили на популярному гірськолижному курорті.
- Зеленський з сім’єю поїхали напередодні Нового року у президентську резиденцію на Прикарпатті. За інформацією ЗМІ, його супроводжує глава Офісу президента Андрій Богдан зі своєю дівчиною Анастасією Слічною.
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