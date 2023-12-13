Глава держави заявив, що вступ в ЄС - це вибір українського народу, і тому не може бути плану "Б" на випадок, якщо початок переговорів про вступ буде заблокований.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що якщо голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу цього тижня не узгодять спільну позицію про відкриття переговорів про вступ України, то це означатиме, що президент Російської Федерації Володимир Путін знайшов можливість накласти вето на це рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Зокрема, у президента запитали, чого він очікує від саміту ЄС 14-15 грудня, яке би послання він хотів передати прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану і чи є в України план "Б", якщо переговори про вступ в ЄС не розпочнуться.

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"По-перше, це дуже непроста зустріч, непростий саміт, який відбудеться, починаючи з 14 грудня. Ми дуже задоволені, що 99 країн з усього складу (мається на увазі 99% країн-членів ЄС - УНІАН) повністю підтримують Україну. І вони готові розпочати переговори щодо майбутнього членства України в ЄС", - сказав Зеленський.

При цьому, президент відзначив, що є блокування з боку Угорщини.

"І це факт. З нашого боку, ми були дуже конструктивні. Ми зробили абсолютно все, виконали усі рекомендації Єврокомісії, усі рекомендації наших партнерів, усі рекомендації щодо адаптації навіть тих законів, які отримали оцінку Венеціанської комісії. Тобто, Україна зробила усе, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати початок перемовин", - сказав глава держави.

За його словами, питання нині стосується стійкості Євросоюзу.

"Тому що в цьому році у Росії не було жодної перемоги. Вони нічого не змогли зробити. Вони не змогли окупувати жодного села. Я вже не говорю про міста. Нічого вони не змогли зробити. Але вони почали працювати з країнами, не тільки Європи, а країнами на багатьох континентах і тиснути на них. І тому, якщо не буде позитивного результату - тут питання не в плані "Б". У нас є тільки один план - це вибір нашого народу бути в ЄС. Тому, якщо не буде позитиву - це буде говорити про те, що Путін наклав вето на це рішення", - наголосив президент.

Переговори про вступ України до ЄС - останні новини

Європейський Союз може відкласти переговори про вступ України до березня наступного року через непримиренну позицію Угорщини. Чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном послідовно веде антиукраїнську політику. Орбан неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України до ЄС, а також проти виділення фінансової допомоги нашій країні.

Єврокомісія в листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори про приєднання України.

На цьому тижні, 14-15 грудня, Європейська Рада збереться, щоб розглянути питання початку переговорів про вступ України. Зокрема, може бути прийнято організаційне рішення про переговорні рамках майбутнього переговорного процесу.

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