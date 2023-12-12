Європейському союзу доведеться витратити на повноправне членство України від 130 до 190 мільярдів євро. Велика частина цих коштів піде на субсидії для аграріїв, які будуть визначатися площею орних земель і населенням.
"Як густонаселена, не дуже багата і сільськогосподарська країна, можна припустити, що Україна матиме право на значні фінансові ресурси з бюджету ЄС. Зокрема, від 70 до 90 мільярдів євро підуть на сільськогосподарські субсидії і від 50 до 90 мільярдів євро на політику згуртованості", - йдеться у звіті аналітиків інституту німецької економіки.
У рамках підготовки до очікуваних реформ пропонується реорганізувати бюджет ЄС на 2021-2027 роки, адже тільки так "політичне рішення прив'язати Україну до себе перспективою вступу може викликати довіру".
Якщо політика згуртованості ЄС перейде до моделі концентрації, де витрати обмежуються бідними країнами-членами, близько 140 мільярдів євро буде доступно протягом семирічного періоду нинішньої бюджетної програми.
Після старту переговорів про вступ до ЄС і подальшого приєднання, Україна тривалий період залишатиметься за рамками політики вирівнювання. Завдання Києва в цих умовах – максимально скоротити перехідний період до повного поширення механізмів вирівнювання ЄС. Також аналітики вказали, що цілей вступу України в ЄС і НАТО потрібно досягати паралельно.
Україна в ЄС - останні новини
Єврокомісія в листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори з Україною про членство країни в Союзі. 14-15 грудня Європейська Рада збереться, щоб розглянути це питання. Зокрема, очікується прийняття організаційного рішення про переговорні рамках майбутнього переговорного процесу.
Проти розширення ЄС на Україну виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия політика повністю грунтується на грошах Брюсселя, а не на розвитку країни.
11 грудня з'явилася інформація, що ЄС може відкласти запланований початок переговорів про вступ України до березня наступного року через Будапешт.