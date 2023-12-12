Зазначається, що Брюсселю доведеться направити кошти в аграрний сектор України.

Європейському союзу доведеться витратити на повноправне членство України від 130 до 190 мільярдів євро. Велика частина цих коштів піде на субсидії для аграріїв, які будуть визначатися площею орних земель і населенням.

"Як густонаселена, не дуже багата і сільськогосподарська країна, можна припустити, що Україна матиме право на значні фінансові ресурси з бюджету ЄС. Зокрема, від 70 до 90 мільярдів євро підуть на сільськогосподарські субсидії і від 50 до 90 мільярдів євро на політику згуртованості", - йдеться у звіті аналітиків інституту німецької економіки.

У рамках підготовки до очікуваних реформ пропонується реорганізувати бюджет ЄС на 2021-2027 роки, адже тільки так "політичне рішення прив'язати Україну до себе перспективою вступу може викликати довіру".

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Якщо політика згуртованості ЄС перейде до моделі концентрації, де витрати обмежуються бідними країнами-членами, близько 140 мільярдів євро буде доступно протягом семирічного періоду нинішньої бюджетної програми.

Після старту переговорів про вступ до ЄС і подальшого приєднання, Україна тривалий період залишатиметься за рамками політики вирівнювання. Завдання Києва в цих умовах – максимально скоротити перехідний період до повного поширення механізмів вирівнювання ЄС. Також аналітики вказали, що цілей вступу України в ЄС і НАТО потрібно досягати паралельно.

Україна в ЄС - останні новини

Єврокомісія в листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори з Україною про членство країни в Союзі. 14-15 грудня Європейська Рада збереться, щоб розглянути це питання. Зокрема, очікується прийняття організаційного рішення про переговорні рамках майбутнього переговорного процесу.

Проти розширення ЄС на Україну виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, чия політика повністю грунтується на грошах Брюсселя, а не на розвитку країни.

11 грудня з'явилася інформація, що ЄС може відкласти запланований початок переговорів про вступ України до березня наступного року через Будапешт.

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