Баргилевич раніше був ініціатором створення управління територіальної оборони.

Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України генерал-майора Анатолія Баргилевича замість Ігоря Танцюри, якого було звільнено з цієї посади.

Про це йдеться в указах глави держави №678-679/2023 від 9 жовтня.

Зокрема, спочатку президент звільнив Танцюру Ігоря Івановича з посади Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

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Водночас, Зеленський призначив на цю посаду генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Хто такий Баргилевич

Як відомо, Баргилевич раніше був ініціатором створення управління територіальної оборони. Обіймав різні посади, у тому числі посаду начальника оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, командувача територіальної оборони Командування Сухопутних військ.

Танцюра у своїй кар'єрі ще був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ, а до того - начальником штабу та першим заступником командувача ООС. У 2013 році він був начальником 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних сил України.

Звання генерал-майора Ігор Танцюра отримав у 2013 році. 2 травня 2022 року Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Кадрові зміни в Міноборони

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників для чинного глави Міністерства оборони Рустема Умєрова як альтернативу Ганні Маляр та іншим відомим обличчям, яких звільнили з посади після відставки колишнього глави відомства Олексія Рєзнікова.

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