Про їхнє призначення оголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників для чинного глави Міністерства оборони Рустема Умєрова як альтернативу Ганні Маляр та іншим відомим обличчям, яких звільнили з посади після відставки колишнього глави відомства Олексія Рєзнікова.

Про нові призначення Умєров оголосив на своїй сторінці у Facebook в четвер, 5 жовтня. Кабмін затвердив на посади Івана Гаврилюка, Дмитра Кліменкова та Станіслава Гайдера.

Іван Гаврилюк обійматиме посаду заступника глави Міноборони України з питань військово-технічної політики. Він буде відповідати за розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського оборонно-промислового комплексу згідно зі стандартами НАТО, а також за співпрацю з країнами партнерами щодо зброї.

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Раніше Гаврилюк працював у Генштабі та обіймав посаду Командувача сил логістики Збройних Сил України. Також він був заступником Начальника генерального штабу ЗСУ й керував головним управлінням логістики.

Дмитра Кліменкова призначили заступником Міноборони з питань закупівель. На посаді він буде займатися стандартизацією, систематизацією та контролем відповідних процесів. Також серед його пріорітетів - запуск Агенції нелетальних закупівель України.

Раніше Кліменков працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз", а також обіймав посаду першого заступника голови Фонду державного майна України, керував великими проектами у відомій шведській компанії Ericsson.

Станіслав Гайдер призначений заступником з питань інституційного розвитку міністра Умєрова.

"Головний пріоритет - розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність", - зазначив завдання посади Гайдера чинний міністр.

Раніше Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) й займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs).

"Нульова толерантність до корупції та ефективність - найважливіші принципи роботи Міністерства оборони. Впевнений, що нові члени команди реалізують поставлені цілі", - резюмував Умєров.

Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони України у вересні

У вересні 2023 року Кабінет міністрів України розпочав масштабну реорганізацію Міністерства оборони України у зв'язку зі зміною голови відомства: на місце колишнього міністра Олексія Резнікова обрали Рустема Умєрова. Останній у 2022-2023 роках обіймав посаду очільника Фонду державного майна України.

18 вересня Кабмін офіційно звільнив всіх заступників Резнікова: Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова.

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