Глава Міноборони Рустем Умєров оголосив про призначення 3 нових заступників замість Маляр / фото t.me/yzheleznyak

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників для чинного глави Міністерства оборони Рустема Умєрова як альтернативу Ганні Маляр та іншим відомим обличчям, яких звільнили з посади після відставки колишнього глави відомства Олексія Рєзнікова

Про нові призначення Умєров оголосив на своїй сторінці у Facebook в четвер, 5 жовтня. Кабмін затвердив на посади Івана Гаврилюка, Дмитра Кліменкова та Станіслава Гайдера. 

Іван Гаврилюк обійматиме посаду заступника глави Міноборони України з питань військово-технічної політики. Він буде відповідати за розвиток ОВТ Сил оборони, перепрофілювання українського оборонно-промислового комплексу згідно зі стандартами НАТО, а також за співпрацю з країнами партнерами щодо зброї.

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Раніше Гаврилюк працював у Генштабі та обіймав посаду Командувача сил логістики Збройних Сил України. Також він був заступником Начальника генерального штабу ЗСУ й керував головним управлінням логістики. 

Дмитра Кліменкова призначили заступником Міноборони з питань закупівель. На посаді він буде займатися стандартизацією, систематизацією та контролем відповідних процесів. Також серед його пріорітетів - запуск Агенції нелетальних закупівель України.

Раніше Кліменков працював комерційним директором АТ "Укртрансгаз", а також обіймав посаду першого заступника голови Фонду державного майна України, керував великими проектами у відомій шведській компанії Ericsson.

Станіслав Гайдер призначений заступником з питань інституційного розвитку міністра Умєрова. 

"Головний пріоритет - розбудова стійкої та цілісної інституції Міністерства оборони, яка спирається на дані та забезпечує прозорість і підзвітність", - зазначив завдання посади Гайдера чинний міністр. 

Раніше Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) й займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs). 

Умєров оголосив про призначення 3 своїх заступників / фото facebook.com/rustemumerov

"Нульова толерантність до корупції та ефективність - найважливіші принципи роботи Міністерства оборони. Впевнений, що нові члени команди реалізують поставлені цілі", - резюмував Умєров. 

Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони України у вересні

У вересні 2023 року Кабінет міністрів України розпочав масштабну реорганізацію Міністерства оборони України у зв'язку зі зміною голови відомства: на місце колишнього міністра Олексія Резнікова обрали Рустема Умєрова. Останній у 2022-2023 роках обіймав посаду очільника Фонду державного майна України.

18 вересня Кабмін офіційно звільнив всіх заступників Резнікова: Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова. 

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