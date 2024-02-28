За розрахунками, землетрус не становить загрози для населення.

28 лютого 2024 року неподалік від острова Зміїний стався землетрус. Поштовхи зафіксували біля 18:58.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний.

Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.

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"За розрахунками, землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", – пояснили в центрі.

Землетруси в Україні: інші новини

18 лютого землетрус зафіксували на Тернопільщині. Підземні поштовхи були на глибині п'ять кілометрів, а магнітуда за шкалою Ріхтера становила 2,6, повідомляли в Головному центрі спеціального контролю. Зазначалося, що землетрус зарахували до "ледве відчутних".

Землетрус в Україні фіксували і 6 лютого – джерело знаходилося у 12 кілометрах на схід від міста Яремче Івано-Франківської області. Глибина склала 4 кілометри, магнітуда – 2,6 (за шкалою Ріхтера).

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