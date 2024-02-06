Його магнітуда склала 2,6 за шкалою Ріхтера.

Вранці у вівторок, 6 лютого, в Україні зафіксували землетрус. Про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю.

За їхніми даними, землетрус стався близько 06:00:12, його джерело знаходилося у 12 кілометрах на схід від міста Яремче Івано-Франківської області. Глибина склала 4 кілометри, магнітуда - 2,6 (за шкалою Ріхтера).

"За класифікацією землетрус відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - зазначається у повідомленні.

Руйнівні природні явища: останні новини

Нагадаємо, що днями на Каліфорнію впав серйозний шторм, внаслідок якого почалися повені, а вулиці перетворилися на стрімкі річки. У декількох округах ввели надзвичайний стан, відомо про щонайменше трьох загиблих.

У грудні в китайських провінціях Ганьсу і Цинхай стався потужний землетрус магнітудою 6,2. Внаслідок цього загинули щонайменше 118 людей, сотні постраждали, а ще 20 зникли безвісти.

А на заході Японії землетруси магнітудою 5,6 і 7,4 балів призвели до цунамі. Повідомлялося, що понад 35 тисяч будинків залишилися без електропостачання, великі хвилі фіксували біля найбільшої у світі атомної електростанції.

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