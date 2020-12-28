У Дніпропетровській області викрили жінку, яка майже два роки тому продала своє немовля
У Дніпропетровській області працівники соціального центру викрили жінку, яка майже два роки тому продала своє немовля для жебракування.
Читайте також"Нема кому мені допомогти": горе-матір з Черкащини назвала причину продажу немовляти за $5 тисячПро це йдеться у сюжеті ТСН.
«Безпритульна з дитиною хотіла оформити виплати від держави. Під час перевірки документів працівники помітили невідповідності. Згодом з'ясувалося, що заявниця насправді не мати дитини», – говориться у сюжеті.
Зараз дівчинка у будинку дитини. Обох жінок заарештували, оголосили їм підозру у торгівлі людьми.
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