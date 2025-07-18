Очікується підняття рівня води до 2,5 м у річках, в горах зростає ризик селевих потоків.

У Чернівецькій області через потужні дощі фіксують багато підтоплень - як в обласному центрі, так і в районах.

Так, в Державній прикордонній службі України поскаржилися на труднощі у виконанні їхніх завдань через стихію у прикордонних районах.

"Гірські дороги розмиті, пересування поза ними – небезпечне. Прикордонники несуть службу в екстремальних умовах, для заміни нарядів навіть довелося залучили представників ДСНС", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що, за даними гідрометеорологів, на річках суббасейнів Пруту та Сірету 18-19 липня очікується підняття рівня води до 2,5 м. У горах зростає ризик селевих потоків", - сказано в повідомленні.

У ДПСУ показали на відео як вирує водна стихія.

Також вирує стихія і в обласному центрі. Комунальне підприємство "Чернівціводоканал" повідомило про ризик зупинки насосних станцій через подвійне навантаження

"Якщо сильні зливи продовжаться, існує ризик зупинки двох каналізаційних насосних станцій. Друга станція може не витримати подвійного навантаження та такої кількості опадів", - сказано в повідомленні. Робота однієї з насосних станцій уже зупинена.

Зазначається, що ранішнє підтоплення сталося через те, що водопропускні споруди, через які зливові води скидаються в річку Кися, не справляються з надмірною кількістю дощової води.

В повідомленні сказано, що разом із фахівцями ДСНС працюють, залучивши помпове обладнання для перекачування води на інший бік дороги, щоб уникнути подальших зупинок і підтоплень.

Фахівчиня зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ водоканалу Людмила Кушнір повідомила Суспільному, що зупинка насосних станцій призведе до витоку каналізаційних вод назовні.

"На нижніх точках міста каналізаційні води можуть вийти на поверхню. А це поганий запах, дискомфорт та антисанітарія. Зона ризику – вулиці Південно-Кільцева. Це буде дискомфортно для ходьби та їзди, бо все буде через люки виливатися, як воно зараз ллється. Якщо дощ зупиниться, воно все спаде і все буде добре", - наголосила вона.

Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, у Чернівцях одночасно за кількома адресами підрозділи ДСНС відкачували воду з підвалів багатоповерхівок, територій приватних будинків та адміністративних будівель.

В місті та області розчищати дороги від дерев, які впали через сильний вітер та зливи.

ДСНС Буковини закликає громадян до кінця доби 18 липня бути обачними та дотримуватись правил безпеки під час негоди: уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач; не залишатися в автомобілі у знижених ділянках місцевості; тримати при собі ліхтарик, засоби зв’язку та запас води.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, на суботу, 19 липня, в Україні оголосили підвищений рівень небезпечності через негоду у низці областей.

Український гідрометцентр повідомив, що 19 липня у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях очікуються значні дощі.

Також у східних, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях очікуються грози, подекуди град і шквали 15-20 м/с.

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