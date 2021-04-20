Площа біля Хрестовоздвиженської церкви перетворилась на парковку для розкішних автомобілів, а навколо було повно охорони.

Напередодні скандальний настоятель Києво-Печерської Лаври, митрополит Московського патріархату Павло відсвяткував ювілей: йому виповнилось шістдесят років.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

З самісінького ранку Павло зустрічав гостей із подарунками у своїй резиденції в монастирі: все це відбувалось без дотримання карантинних норм та соціальної дистанції.

Об одинадцятій ранку площа біля Хрестовоздвиженської церкви перетворилась на парковку для розкішних автомобілів, а навколо було повно охорони.

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Одним із перших привітав митрополита Павла тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні Олександр Лукашик, який приїхав на броньованому "геліку" зі спецсигналами. Серед гостей також були кілька колишніх і чинних політиків: колишній прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко подарував Павлу букет білих троянд, а екс-нардеп від "Народного фронту" Тетяна Донець привезла набір брендового посуду в дерев’яному ящику.

Усього за день було до сотні відвідувачів: всі вони були без масок, не дотримувались дистанції, знайомі між собою гості цілувались у щоки та губи.

Головний подарунок на ювілей цього разу Павло влаштував собі сам: він побудував на території Лаври курник із рідкісними фазанами та павичами.

Як святкував Павло свій попередній ювілей

Десять років тому настоятель Києво-Печерського монастиря став справжнім героєм світської хроніки: тоді він святкував значно розкішніше. Серед гостей були прем’єри та народні депутати, олігархи та супермоделі і дарунки були цікавіші - на п’ятдесят років він отримав "Мерседес" бізнес-класу останньої моделі, а щойно закінчився великий піст, ієрарх влаштував закриту вечірку в готелі "Русь". Того разу його і гостей розважали співак Стас Михайлов та Таїсія Повалій.

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Автор: Олег Давигора