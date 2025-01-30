Він розповів про молодих хлопців, які приходять до них.

Командир 5-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади НГУ "Азов" Вадим Крикун ("Янкі") каже, що не підтримує зниження мобілізаційного віку в Україні, оскільки молоді хлопці ще не до кінця усвідомлюють, що таке війна.

В інтерв'ю "Громадському радіо" він сказав, що 99% новобранців віком від 18 до 23 років під час співбесіди кажуть, що ухвалили рішення доєднатися до війська з наступних причин: "я - чоловік", "у нас в країні війна", "я повинен захищати свою сім’ю, землю". За словами Крикуна, вони намагаються максимально готувати та берегти цих хлопців:

"Ти розумієш, що це "цвіт нації", розумієш, що таких мало. Що це правильно виховані, окультурені і з правильними життєвими принципами юнаки. Які мають бути рушійною силою в нашій країні, які мають бути генофондом нашої нації. А вони ідуть у місця, де, ймовірно, є велика загроза втратити життя. І вони показують себе досить достойно".

Зниження мобілізаційного віку

Як відомо, за президенства Джо Байдена Білий дім закликав Україну почати мобілізацію молодих хлопців. У Києві відповідали, що ситуацію на фронті можна змінити за допомогою постачання зброї, а не збільшення особового складу.

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Нещодавно радник нового американського лідера Дональда Трампа Майкл Волтц також виступив за посилення мобілізації в Україні.

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