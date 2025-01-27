Підполковник вважає, що українська молодь повинна мати можливість підписати контракт на визначений термін.

В Україні потрібно знижувати мобілізаційний вік. Проте для цього необхідно створити відповідні умови.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Зокрема, він вважає, що українська молодь повинна мати можливість підписати контракт на визначений термін.

"На рік, два, а не до кінця військового стану", – акцентував він.

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Другою важливою складовою підполковник називає грошову мотивацію. За його словами, під час підписання контракту молоді треба надавати одноразові виплати.

"Разом зі зрозумілою перспективою по строках служби це може стати тим рішенням, що навіть збільшить кількість добровольців в армії молодого віку", – констатував Жорін.

Зниження мобілізаційного віку в Україні

Західні країни тиснуть на українську владу щодо необхідності зниження мобілізаційного віку. Зокрема, нещодавно радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявляв, що граничною межею має бути вік 18 років. Він зазначав, що таке рішення зможе сприяти стабілізації ситуації на полі бою, адже Україна має "реальні проблеми з людським ресурсом".

Президент Володимир Зеленський наголошував, що мобілізація більшої кількості людей призведе тільки до того, що в Силах оборони буде більше солдатів без зброї. Він додав, що вважає "нечесним", коли Захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимогу мобілізувати молодших людей.

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