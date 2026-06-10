Лубінець пояснив відео з обіймами під час зустрічі з російською омбудсменкою

За його словами, українська переговорна команда використовує різні методи перемовин, в тому числі тактику "доброго і злого поліцейського".

У мережі з'явилося відео зустрічі української сторони з російською омбудсменкою Яною Лантратовою, де представники делегацій віталися обіймами. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію.

В ефірі Радіо Свобода Лубінець заперечив участь своїх співробітників в обіймах та заявив, що "не має відношення до інституцій, які представляли ці особи".

"Це не були люди з офісу омбудсмена України. Це були спецслужби", – сказав він.

Уповноважений звернув увагу, що зустріч відбувалася на території Білорусі, і там перебували представники спецслужб трьох країн.

Крім того, Лубінець розповів, що українська переговорна команда використовує різні методи перемовин, в тому числі тактику "доброго і злого поліцейського" задля успішного обміну полоненими між країнами.

Зустріч з російською омбудсменкою

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Дмитро Лубінець вперше зустрівся із новопризначеною російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Після зустрічі він повідомив про досягнення домовленості щодо прямого обміну офіційними довідками між відповідними інституціями двох країн.

За словами Лубінця, така домовленість дозволить спростити вирішення низки цивільно-правових питань для громадян України. Зокрема, йдеться про отримання документів із російських архівів, необхідних для підтвердження трудового стажу, оформлення пенсій та інших соціальних виплат.

Омбудсмен зазначив, що через розірвання дипломатичних відносин між Україною та Росією подібні процедури були суттєво ускладнені. Водночас російська сторона погодилася на прямий механізм взаємодії між інститутами омбудсменів. Україна також готова надавати аналогічні довідки громадянам РФ, які звертатимуться через російську сторону.

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