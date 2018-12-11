Екс-чемпіон Європи з боксу Бурсак: перебуваю в хорошій формі, був відмінний збір

Українець поділився емоціями напередодні свого поєдинку.

22 грудня в ТРЦ «Термінал» екс-чемпіон Європи Макс Бурсак проведе бій проти представника Узбекистану Мухітдіна Раджапбаєва.

«Перебуваю в хорошій формі. У мене був чудовий тренувальний збір. Зараз ми на фінальній стадії підготовки, залишилася одна активна тиждень, далі будемо зменшувати оберти. Готовий до бою і фізично, і морально. Суперник буде хороший, міцний - колись він завдав поразки нашому Кістки Рівненському, тому розслаблятися не варто. І ми маємо чіткий план на цей поєдинок. Докладу максимум зусиль, щоб гідно повернутися після річної перерви і подарувати глядачам красиву впевнену перемогу ", - зазначив Макс Бурсак в інтерв'ю прес-службі промоутерської компанії К2.

У Броварах відбудеться яскраве боксерське шоу K2 Promotions Ukraine. Хедлайнером турніру Денис Берінчик (9-0, 6 КО), який битиметься за титул WBO International. Його суперником буде чемпіон Філіппін Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО).

Також в цей вечір на ринг вийдуть зірки українського боксу: Олег Малиновський, Макс Бурсак, Мішико Беселія, Дмитро Митрофанов, Андрій Руденко.