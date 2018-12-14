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Усик звернувся до вболівальників: запрошує на вечір професійного боксу в Києві (відео)

13:32, 14 грудня 2018
Бокс
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Берінчик проведе бій з Крістобалем за титул WBO International / K2

Головною подією вечора в Броварах стане поєдинок Дениса Берінчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International. Протистояти Денису буде Чемпіон Філіппін Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) на прізвисько "The Gentle Giant", повідомили УНІАН в оргкомітеті змагань. 

Олег Малиновський (23-0, 7 KO) проведе захист титулу Чемпіона Європи за версією WBO в напівлегкій вазі. Суперником Олега буде Чемпіон Італії Франческо Гранделлі (10-1-1, 2 КО). Також у ринг цього вечора вийдуть Чемпіон України в суперлегкій вазі Мішико Беселія, Макс Бурсак, Дмитро Митрофанов, Андрій Руденко та інші.

Абсолютний чеміпон світу у важкій вазі Олесандр Усик звернувся до шанувальників боксу:

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Теги: #Віталій Кличко#Усик абсолютний чемпіон світу#K2 Promotions Ukraine