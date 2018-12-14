Усик звернувся до вболівальників: запрошує на вечір професійного боксу в Києві (відео)

Турнір промоутерської компанії братів Кличків К2 відбудеться 22 грудня в ТРЦ "Термінал" в Броварах.

22 грудня в ТРЦ "Термінал" (Бровари) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків "K2 Promotions Ukraine".

Головною подією вечора в Броварах стане поєдинок Дениса Берінчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International. Протистояти Денису буде Чемпіон Філіппін Росекі Крістобаль (15-2, 11 КО) на прізвисько "The Gentle Giant", повідомили УНІАН в оргкомітеті змагань.

Олег Малиновський (23-0, 7 KO) проведе захист титулу Чемпіона Європи за версією WBO в напівлегкій вазі. Суперником Олега буде Чемпіон Італії Франческо Гранделлі (10-1-1, 2 КО). Також у ринг цього вечора вийдуть Чемпіон України в суперлегкій вазі Мішико Беселія, Макс Бурсак, Дмитро Митрофанов, Андрій Руденко та інші.

Абсолютний чеміпон світу у важкій вазі Олесандр Усик звернувся до шанувальників боксу: