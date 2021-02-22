Денис Берінчик / фото УНІАН

Відомий український боксер Денис Берінчик вже незабаром буде битися проти чилійця Хосе Санчеса.

Про це повідомляє Іnstagram K2 Promotions.

фото іnstagram.k2promotionsukraine

Берінчик та Санчес посперечаються за пояс інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі (до 61,2 кг), яким наразі володіє українець.

Поєдинок запланований на 21 березня у Броварах.

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Автор: Будрін Артем