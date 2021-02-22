Спортсмени проведуть бій у Броварах.

Відомий український боксер Денис Берінчик вже незабаром буде битися проти чилійця Хосе Санчеса.

Про це повідомляє Іnstagram K2 Promotions.

Берінчик та Санчес посперечаються за пояс інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі (до 61,2 кг), яким наразі володіє українець.

Поєдинок запланований на 21 березня у Броварах.

Денис Берінчик: головне

Берінчик має 14 перемог в 14 боях на профі-рингу (8 з них - достроково).

Український боксер чотири рази захищав пояс WBO International.

Раніше стало відомо, що Берінчик може стати клієнтом одного з найкращих промоутерів світу.

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Автор: Будрін Артем