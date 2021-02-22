Денис Берінчик / фото УНІАН
Відомий український боксер Денис Берінчик вже незабаром буде битися проти чилійця Хосе Санчеса.
Про це повідомляє Іnstagram K2 Promotions.
фото іnstagram.k2promotionsukraine
Берінчик та Санчес посперечаються за пояс інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі (до 61,2 кг), яким наразі володіє українець.
Поєдинок запланований на 21 березня у Броварах.
Денис Берінчик: головне
- Берінчик має 14 перемог в 14 боях на профі-рингу (8 з них - достроково).
- Український боксер чотири рази захищав пояс WBO International.
- Раніше стало відомо, що Берінчик може стати клієнтом одного з найкращих промоутерів світу.
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