Сергій Городнічов вважає, що на "Олімпійських іграх вже все розподілено".

Відомий у минулому боксер, тренер й промоутер Сергій Городнічов, який брав участь у підготовці до змагань Володимира Кличка, поділився цікавою інформацією про корупцію у світі боксу.

Це стало відомо з інтерв'ю 51-річного фахівця для You-Tube-каналу "Боксерська правда".

"На Олімпіаді вже все розподілено. AIBA знає усіх лідерів, там вже розподілено, що скільки коштує. Наприклад, якщо ти в Україні боксуєш, то там є лідери. Їх же не 12 осіб, а 3-4. Вони боксують, виграють - до них претензій немає. А є хлопці, яких можна засунути, тому там вже "договірняки" є. Просто про це ніхто не говорить або бояться. Я нічого не боюся, вже перестав", - розказав Городнічов.

"На Олімпіаді золота медаль, наприклад, для Саїтова коштувала 1 мільйон доларів. Для Васі Ломаченко медаль в Пекіні коштувала 700 тисяч. Просто Вася цього не знає і тренери не знають. Це знають тільки (показує вгору - прим.ред.)", - шокував спеціаліст.

"На Олімпіаду везуться гроші. Щодо Лондона я не знаю. Я знаю щодо Пекіна, що за Васю 100% завозили. Просто він цього не знає, ніхто не знає. Є певне коло осіб. У мене просто було просочування інформації. Тоді у Федерації боксу України був інший президент", - сказав Городнічов.

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Автор: Артем Будрін