Максі Хьюз вдарив суперника, коли той йшов у свій кут.

Англійський боксер Максі Хьюз здобув скандальну перемогу над ірландцем Полом Хайлендом.

Читайте також148-кілограмового боксера нокаутував суперник, який значно поступався в габаритах (відео)У восьмому раунді рефері на секунду зупинив бій після того, як Хьюз завдав супернику удар по корпусу, але слідом показав, що потрібно продовжувати. Хайленд же розвернувся до суперника спиною, думаючи, що рефері зарахував нокдаун, і пішов у свій кут. В цей час ззаду до нього підбіг Хьюз і завдав удару по голові.

Хайленд впав на канвас, а рефері відрахував до десяти і зафіксував перемогу Хьюза.

"Вибачте, але це було боягузливо. Почекай 15 секунд і закінчи справу", "Захищай себе весь час", "Жахлива робота рефері", "Рефері був не правий тут", - коментують вболівальники.

Відзначимо, що настільки суперечлива перемога принесла Хьюзу вакантний титул чемпіона Великобританії в легкій вазі.

На рахунку Хьюза тепер 23 перемоги при п'яти поразках і двох нічиїх.

🏆 The closing stages as @BOXERMAXIHUGHES became British lightweight champion.



📺 Main event coming up NEXT on IFL TV.



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Автор: Антон Дудар