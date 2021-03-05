Перспективний український боксер Сергій Богачук зазнав першої поразки в кар'єрі.

Український боксер Сергій Богачук, який виступає в першій середній вазі, вперше програв на профі-рингу.

Читайте такожБоксер Берінчик повертається в ринг: оголосили ім'я суперника та дату боюВ рамках вечора боксу в Пуерто-Ріко Богачук програв американцеві Брендону Адамсу (23-3, 15 KO) нокаутом. На кону в цьому поєдинку були титули чемпіона Континентальної Америки за версією WBC і чемпіона Північної Америки за версією WBO NABO.

Українець програв у восьмому раунді з десяти, пропустивши удар з лівої.

Варто відзначити, що до цього моменту він впевнено лідирував на записках у всіх суддів (69-63, 68-64, 68-64).

Богачук програв вперше в 19 боях. До цього всі свої бої він завершував достроковими перемогами.

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Автор: Антон Дудар