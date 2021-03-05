Український боксер Сергій Богачук, який виступає в першій середній вазі, вперше програв на профі-рингу.
Читайте такожБоксер Берінчик повертається в ринг: оголосили ім'я суперника та дату боюВ рамках вечора боксу в Пуерто-Ріко Богачук програв американцеві Брендону Адамсу (23-3, 15 KO) нокаутом. На кону в цьому поєдинку були титули чемпіона Континентальної Америки за версією WBC і чемпіона Північної Америки за версією WBO NABO.
Українець програв у восьмому раунді з десяти, пропустивши удар з лівої.
Варто відзначити, що до цього моменту він впевнено лідирував на записках у всіх суддів (69-63, 68-64, 68-64).
Богачук програв вперше в 19 боях. До цього всі свої бої він завершував достроковими перемогами.
@BATheCannon finishes the night with a vicious KO!!!— Ring City USA (@ringcityusa) March 5, 2021
"That got me off my seat!" @ShowtimeShawnP
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"Left hook from hell" @BCampbell#BohachukVsAdams#RingCityUSA#ThursdayNightBoxing#NBCSN#AnyoneAnytimeAnywherepic.twitter.com/187oP9BfR4
👉2 rounds to go, Bohachuk was winning the fight and then "The Cannon" Adams 💣... #boxing#BohachukAdamspic.twitter.com/HipkLJLTIX— przemek garczarczyk (@garnekmedia) March 5, 2021
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