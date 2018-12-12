Півзахисник Динамо Циганков відмовився грати за збірну Ізраїлю в юнацькому віці

Гравця збірної України запрошували в рідну країну у віці 16-17 років.

Лідер київського Динамо Віктор Циганков розповів, що кілька років тому з його батьком зв'язувалися щодо варіанту з отриманням ізраїльського громадянства.

Тим не менш, за словами футболіста, він завжди прагнув грати тільки за Україну, повідомляє betnews365.com.

«Мене запрошували грати за Ізраїль. У 16-17 років. Виходили на батька і через нього пропонували. Я відмовився. Я громадянин України і хотів грати тільки за свою країну», — розповів Віктор на зустрічі з уболівальниками в магазині технічного спонсора Динамо.

Циганков народився в 1997 році в ізраїльському місті Нагарія. На той момент його батько Віталій грав в якості воротаря в команді Хапоель Тайбе. У 1999-му, після завершення кар'єри батька Віктора, сім'я повернулася у Вінницю і вже там майбутній вінгер почав займатися футболом.

Зазначимо, що за збірну України Віктор Циганков зіграв вже 11 матчів.