УЄФА оштрафує Мілан на 12 млн. євро за недотримання правил фінансового фейр-плей

Команду можуть відсторонити від участі в єврокубках.

Союз європейських футбольних асоціацій назвав санкції, які будуть застосовані до італійського Мілану за недотримання правил фінансового фейр-плей в період 2014-17 років.

Россонері будуть позбавлені 12 мільйонів євро коштів, які повинні були отримати у вигляді доходів від участі в Лізі Європи нинішнього сезону, йдеться в повідомленні на офіційному сайті турніру.

Крім того, клубна заявка на євротурніри - Лігу чемпіонів і Лігу Європи - буде обмежена до 21 футболіста на наступні два сезони.

У разі, якщо до 2021 року Мілан не увійде в рамки бюджету відповідних правил фінансового фейр-плей, він буде усунений від участі в єврокубках в сезонах 2022/23 і 2023/24.

Перед стартом поточного сезону італійська команда вже була усунена від участі в Лізі Європи, куди пізніше була допущена в останній момент.

Раніше УЄФА не ухвалив проект угоди Мілана щодо врегулювання проблем з дотриманням фінансового фейр-плей. Проте нещодавно італійський клуб перейшов у володіння американського хедж-фонду Elliott Management, який забрав його за борги у китайського бізнесмена Йонг Хонга Лі.

Напередодні команда Дженнаро Гаттузо вилетіла з Ліги Європи, не зумівши забезпечити путівку в плей-офф. Визначальною для Мілана стала виїзна поразка від грецького Олімпіакоса у матчі останнього туру групового етапу - 1:3.