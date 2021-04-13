Андрій Ярмоленко проводить не найкращий сезон / фото whufc.com

Київське "Динамо" хоче повернути в команду півзахисника Андрія Ярмоленка, який виступає за "Вест Хем".

Про це в Twitter повідомив журналіст Педру Алмейда.

За його словами, "Динамо" вже вступило в переговори з "Вест Хемом" з приводу можливого трансферу українця.

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Раніше британські ЗМІ писали, що "Вест Хем" буде готовий продати українця влітку, щоб розвантажити зарплатну відомість - Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем команди.

До того ж у цьому сезоні українець не є гравцем основи у складі "молотобійців".

За "Динамо" Ярмоленко виступав з 2006 по 2017 роки.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

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Автор: Антон Дудар