Київське "Динамо" хоче повернути в команду півзахисника Андрія Ярмоленка, який виступає за "Вест Хем".
Про це в Twitter повідомив журналіст Педру Алмейда.
За його словами, "Динамо" вже вступило в переговори з "Вест Хемом" з приводу можливого трансферу українця.
Читайте такожУкраїнський нападник Яремчук розповів про ситуацію зі своїм трансфером з Гента
Раніше британські ЗМІ писали, що "Вест Хем" буде готовий продати українця влітку, щоб розвантажити зарплатну відомість - Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем команди.
До того ж у цьому сезоні українець не є гравцем основи у складі "молотобійців".
За "Динамо" Ярмоленко виступав з 2006 по 2017 роки.
Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"
- Ярмоленко перейшов до" Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.
- У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого.
- У поточному сезоні на рахунку українця 20 матчів, 3 голи і 4 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.
- Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.
- За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом"Вест Хема".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram