Київський клуб, за даними журналіста, вже розпочав переговори.

Київське "Динамо" хоче повернути в команду півзахисника Андрія Ярмоленка, який виступає за "Вест Хем".

Про це в Twitter повідомив журналіст Педру Алмейда.

За його словами, "Динамо" вже вступило в переговори з "Вест Хемом" з приводу можливого трансферу українця.

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Раніше британські ЗМІ писали, що "Вест Хем" буде готовий продати українця влітку, щоб розвантажити зарплатну відомість - Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем команди.

До того ж у цьому сезоні українець не є гравцем основи у складі "молотобійців".

За "Динамо" Ярмоленко виступав з 2006 по 2017 роки.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до" Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого.

У поточному сезоні на рахунку українця 20 матчів, 3 голи і 4 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом"Вест Хема".

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Автор: Антон Дудар