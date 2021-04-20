В поєдинку з шаленою результативністю 3 очки здобув клуб Миколи Морозюка, а не Артема Кравця.

Український форвард Артем Кравець відзначився забитим голом за "Коньяспор" у матчі 36-го туру чемпіонату Туреччини проти "Різеспору".

31-річний бомбардир вийшов на заміну на 76-й хвилині, а вже через десять хвилин головою замкнув подачу з лівого флангу і встановив остаточний рахунок на табло.

Щоправда, "Коньяспору" це не допомогло покращити свої справи у турнірній таблиці, оскільки вони програли це протистояння з рахунком 5:3. Звитягу святкував інший українець, який захищає кольори "Різеспору" - Микола Морозюк. 33-річний екс-капітан "Динамо" провів на полі всі 90 хвилин.

Для Кравця це був дев'ятий гол у 27 матчах чемпіонату Туреччини в цьому сезоні.

Зауважимо, що в турнірній таблиці команди українців розташовані майже по сусідству: "Коньяспор" на 13-й сходинці, а "Різеспор" обіймає 11-у позицію.

No confronto entre o Rizespor de Morozyuk e o Konyaspor de Artem Kravets, o Rizespor se saiu melhor e venceu por 5-3. Mas Artem Kravets marcou esse gol aí.



Já são 9 gols e 2 assistências do ucraniano na Super Lig 🇹🇷pic.twitter.com/CxskzuhGZd — Ucrânia FC 🇺🇦🇧🇷 (@ucraniafc) April 20, 2021

Артем Кравець: виступи в сезоні 2020-2021

Кравець починав сезон у київському "Динамо", проте він провів у клубі лише місяць і зіграв лише в одному матчі. Форвард покинув київський клуб, щоб отримувати більше ігрової практики та мати шанс потрапити до збірної України.

22 вересня форвард підписав дворічний контракт з турецьким "Коньяспором".

У поточному сезоні на рахунку Кравця 9 голів і 2 результативні передачі у 27 матчах за "Коньяспор" в чемпіонаті Туреччини.

У матчі Кубка Туреччини Кравець не реалізував післяматчевий пенальті, а його команда вилетіла.

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Автор: Артем Будрін