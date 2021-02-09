"Баварія" спробує виграти свій перший трофей в 2021 році.

11 лютого в Катарі пройде фінал Клубного чемпіонату світу, в якому зустрінуться німецька "Баварія" і мексиканський "Тігрес УАНЛ".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Тігрес - Баварія.

Букмекери вважають "Баварію" беззаперечним фаворитом цієї дуелі.

На те, що мюнхенці зможуть виграти в основний час, дається коефіцієнт 1,21, на нічию - 7,00, а на успіх переможця Ліги чемпіонів КОНКАКАФ - 15,50.

Коефіцієнт на підсумкову перемогу "Баварії" - 1,08, а на те, що трофей завоює "Тігрес" - 9,00.

Клубний чемпіонат світу-2021: що потрібно знати

Клубний чемпіонат світу проходить з 4 по 11 лютого в Катарі. Спочатку він повинен був відбутися в грудні, проте був перенесений.

У півфіналі "Баварія" пройшла суперника з Єгипту, а "Тігрес" сенсаційно вибив бразильський "Палмейрас" (1:0).

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Чемпіонат світу серед клубів проводиться в 17-й раз. Він останній раз проходить у звичному форматі - далі турнір планується розширити до 24 команд.

Через перенесення турніру "Баварія" не змогла повторити рекорд "Барселони" і виграти шість трофеїв за один календарний рік.

Минулого року переможцем КЧМ став "Ліверпуль".

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Автор: Антон Дудар