Схоже, після ганебної поразки в АПЛ гравці шукали винного.

Колишнього захисника "Роми", а нині "Челсі" Антоніо Рюдігера погнали з тренування за те, що розпочав бійку з воротарем "аристократів" Кепою Аррісабалагою.

Про це повідомляє Goal.com.

Конфлікт відбувся на наступний день після розгромної поразки від "Вест Бромвіча" (2:5) в АПЛ. Рюдігер і Кепа спершу словесно ображали один одного, а потім пустили в хід кулаки. Головний тренер "Челсі" Томас Тухель вигнав з тренування свого 28-річного співвітчизника Рюдігера, який спровокував конфлікт.

Згодом німець перепросив у голкіпера збірної Іспанії. Наставник заявив, що вже все позаду. Дисциплінарні покарання до футболістів застосовуватися не будуть.

Нагадаємо, що 7 квітня "Челсі" зіграє перший матч 1/4 Ліги чемпіонів проти "Порту".

Читайте такожФорвард, який коштує 70 мільйонів євро, переплутав лівий і правий фланг: курйоз став вірусним у мережі (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем