Лондонців підставив 36-річний центрбек, який отримав червону картку у першому таймі.

У 30-му турі чемпіонату Англії "Челсі" вдома примудрився програти передостанній команді чемпіонату - "Вест Бромвічу". Поєдинок завершився розгромною поразкою команди з Лондона - 2:5.

Господарі першими відкрили рахунок у зустрічі зусиллями американця Крістіана Пулішича.

Проте на 29-й хвилині віце-капітан "синіх" Тьяго Сілва отримав другу жовту та покинув поле. Це стало поворотним моментом, який визначив подальшу долю матчу. "Дрозди" цілих 5 разів забили м'яча у сітку голкіпера "Челсі" Едуара Менді: дубль на рахунку Матеуса Перейри й Каллума Робінсона. Ще один м'яч на табло записаний на форварда гостей Мбає Діаньє. Гол престижу за "аристократів" забив юний лідер збірної Англії - Мейсон Маунт.

Зауважимо, що це перша поразка Томаса Тухеля біля керма "Челсі". Хоча призначений німець був на цю посаду ще 27 січня. Безпрограшна серія лондонців з 15 матчів обірвалася. Остання поразка "синіх" була ще 19 січня.

"Челсі" - "Вест Бромвіч Альбіон" - 2:5

Голи: Пулішич, 27 Маунт, 71 - Перейра, 45+2, 45+4, Робінсон, 63, 90+1, Діаньє, 68

"Челсі": Менді, Аспілікуета, Сілва, Зума, Джеймс, Жоржиньо (Хавертц, 72), Ковачич, Алонсо, Зієш (Крістенсен, 33), Пулішич (Маунт, 46), Вернер

"Вест Бромвіч Альбіон": Джонстон, Фурлонг, О'Ші (Іванович, 24, Робінсон, 37, зворотна заміна), Бартлі, Аджаї, Таунсенд, Філліпс (Лівермор, 89), Йокушлу, Мейтленд-Найлз, Перейра, Діаньє

Вилучення: Тьяго Сілва, 29

АПЛ: положення команд

"Челсі" поки що посідає четверте місце в АПЛ, маючи 51 очко. Але "Вест Гем" у разі перемоги у своєму матчі в запасі може обігнати сусідів з Лондона.

У "Вест Бромвіча" - 24 бали й передостання 19-а позиція. "Дроздам" 7 очок до рятівного 17-го місця.

Впевнено лідирує в АПЛ як і раніше "Манчестер Сіті", який набрав вже 71 очко.

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Автор: Будрін Артем