Каталонці планують провести в Україні всього 30 годин.

"Барселона" прийняла рішення відмовитися від низки заходів в Україні після прибуття на матч проти "Динамо" в Лізі чемпіонів.

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Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Каталонська команда прилетить до Києва за день до матчу - 23 листопада. "Барселона" планує перебувати в Україні 30 годин і не проводитиме тренування перед поєдинком.

Це пов'язано зі зростанням кількості заражених коронавірусом людей в Україні.

Команда відразу поїде в готель, а покине його за дві години до початку поєдинку. Крім того, головний тренер "Барселони" Рональд Куман не братиме участь у прес-конференції в Києві, а відповість на запитання журналістів ще до вильоту в Україну на тренувальній базі клубу.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться 24 листопада на "Олімпійському". Зустріч пройде без глядачів.

Після першого кола "Динамо" набрало 1 очко і займає третє місце в групі G. У "Барселони" - 9 очок і перша позиція.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою "Барселони" з рахунком 2:1. Кияни грали на "Камп Ноу" в ослабленому через коронавірус складі.

У матчі-відповіді проти "Барселони" "Динамо" знову не зможе розраховувати на багатьох гравців - у попередньому матчі (в УПЛ) кияни недорахувалися 15 футболістів.

Перед поєдинком ЛЧ "Динамо" в УПЛ обіграло "Інгулець" з рахунком 2:0, а "Барселона" в чемпіонаті Іспанії поступилася "Атлетіко" (0:1) через помилку воротаря.

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Переклад: Данило Слесь