Сергій Ребров заявив, що ні його підопічні, ні гравці "Динамо" не боятимуться грати у відкритий футбол.

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров прокоментував майбутню гру проти київського "Динамо" в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про свої очікування він розповів на передматчевій прес-конференції, повідомляє сайт ФК "Динамо".

"Відчуваю себе як вдома. Київ для мене - рідне місто, радий сюди повернутися. Але я радий сюди повернутися, щоб зіграти саме у футбол на найвищому рівні. У Лізі чемпіонів всі матчі важливі, будь-яке набране очко, особливо для нас, на вагу золота, тому що ми більше 20 років не грали в Лізі чемпіонів. Гравці набираються досвіду, для них це дуже важливо. Гра проти "Динамо" Київ - найважливіша. Упевнений, гравці це розуміють. Вони готуються і налаштовуються на цей матч. Ті поєдинки, які ми зіграли, надали футболістам впевненості, досвіду, але завтра найважливіша гра", - заявив Ребров.

Ребров зазначив, що йому непросто грати проти рідного клубу.

"Але непросто було і в перший раз, був складний день, ми зіграли 2:2. Але я професіонал, я люблю свою роботу, люблю допомагати футболістам. Я точно зроблю все, допоможу гравцям, але завтра все залежить від них, від їх настрою, бажання і розуміння за рахунок чого, ми хочемо перемогти таку сильну команду", - додав наставник "Ференцвароша".

Також Ребров заявив, що ні його підопічні, ні гравці "Динамо" не боятимуться грати у відкритий футбол.

"Не думаю, що хтось когось буде боятися. Ті гравці, які вже відчули смак Ліги чемпіонів в матчах проти "Ювентуса", "Барселони", завтра повинні показувати більш якісний футбол", - сказав фахівець.

"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем

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Автор: Олег Давигора