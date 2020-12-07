Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров прокоментував майбутню гру проти київського "Динамо" в груповому етапі Ліги чемпіонів.
Про свої очікування він розповів на передматчевій прес-конференції, повідомляє сайт ФК "Динамо".
"Відчуваю себе як вдома. Київ для мене - рідне місто, радий сюди повернутися. Але я радий сюди повернутися, щоб зіграти саме у футбол на найвищому рівні. У Лізі чемпіонів всі матчі важливі, будь-яке набране очко, особливо для нас, на вагу золота, тому що ми більше 20 років не грали в Лізі чемпіонів. Гравці набираються досвіду, для них це дуже важливо. Гра проти "Динамо" Київ - найважливіша. Упевнений, гравці це розуміють. Вони готуються і налаштовуються на цей матч. Ті поєдинки, які ми зіграли, надали футболістам впевненості, досвіду, але завтра найважливіша гра", - заявив Ребров.
Ребров зазначив, що йому непросто грати проти рідного клубу.
"Але непросто було і в перший раз, був складний день, ми зіграли 2:2. Але я професіонал, я люблю свою роботу, люблю допомагати футболістам. Я точно зроблю все, допоможу гравцям, але завтра все залежить від них, від їх настрою, бажання і розуміння за рахунок чого, ми хочемо перемогти таку сильну команду", - додав наставник "Ференцвароша".
Також Ребров заявив, що ні його підопічні, ні гравці "Динамо" не боятимуться грати у відкритий футбол.
"Не думаю, що хтось когось буде боятися. Ті гравці, які вже відчули смак Ліги чемпіонів в матчах проти "Ювентуса", "Барселони", завтра повинні показувати більш якісний футбол", - сказав фахівець.
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"Динамо" - "Ференцварош": перед матчем
- Матч "Динамо" - "Ференцварош" пройде 8 грудня. Початок - о 22.00. Де дивитися матч по ТБ.
- Перед останнім туром і "Динамо", і "Ференцварош" набрали по 1 очку в групі G. "Барселона" (15 очок) і "Ювентус" (12 очок) ще після четвертого туру гарантували собі вихід в плей-офф ЛЧ.
- У першому колі зустріч "Динамо" і "Ференцвароша" завершилася внічию - 2:2. У тому поєдинку кияни не втримали свою перевагу в рахунку.
- Перед матчем ЛЧ обидві команди здобули перемоги у своїх національних чемпіонатах. "Динамо" в меншості обіграло "Маріуполь", а "Ференцварош" виграв з голом українця.
- Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "Динамо".
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