"Ференцварош" лідирує в чемпіонаті Угорщини.

"Ференцварош" українського наставника Сергія Реброва в матчі чемпіонату Угорщини обіграв аутсайдера "Дьошдьор" з рахунком 3:1.

Олександр Зубков забив гол і провів на полі 64 хвилини. Стільки ж часу отримав Ігор Харатін.

Команда лідирує в чемпіонаті. "Ференцварош" готується до вирішального матчу групового етапу Ліги чемпіонів проти київського "Динамо", який відбудеться 8-го грудня.

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"Дьошдьор" - "Ференцварош" - 1:3

Голи: Педро, 15 (з пен.) - Батуріна, 6, Зубков, 19, Узуні, 67

"Динамо" в Лізі чемпіонів: головне

"Динамо" пробилося в груповий етап ЛЧ вперше з сезону 2016-2017.

На даний момент в п'яти турах групового етапу кияни заробили тільки 1 очко. "Динамо" по два рази програло "Ювентусу" (0:2 і 0:3) і "Барселоні" (1:2 і 0:4), а також зіграло внічию з "Ференцварошем" (2:2).

У 6-му турі "Динамо" і "Ференцварош", у якого в активі також 1 очко, в Києві вирішать долю путівки в груповий етап Ліги чемпіонів.

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Автор: Олег Давигора