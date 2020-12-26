УЄФА представив рейтинг клубів за їхніми виступами в головному клубному турнірі Європи.

УЄФА опублікував рейтинг найкращих команд в історії головного клубного турніру Європи - Ліги чемпіонів (раніше - Кубка європейських чемпіонів).

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У рейтингу враховувалися виступи клубів в період з 1955 по 2020 рік - за весь час існування Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів.

За перемогу клубам нараховувалося 2 очки, за нічию - 1 очко.

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Київське "Динамо" зайняло в цьому рейтингу одинадцяте місце. Це найвищий результат серед клубів, які ніколи не вигравали КЕЧ/ЛЧ і не грали у фіналі.

Що стосується інших українських клубів, то "Шахтар" посів у рейтингу 31-е місце, а решта за межами топ-150.

Рейтинг клубів Європи з виступу в КЕЧ/ЛЧ

1. "Реал "(Іспанія) - 607 очок

2. "Баварія "(Німеччина) - 495

3. "Барселона "(Іспанія) - 459

4. "Манчестер Юнайтед "(Англія) - 380

5. "Ювентус "(Італія) - 361

6. "Мілан "(Італія) - 314

7. "Ліверпуль "(Англія) - 298

8. "Бенфіка "(Португалія) - 287

9. "Порту "(Португалія) - 286

10. "Аякс "(Нідерланди) - 271

11. "Динамо" Київ (Україна) - 255

31. "Шахтар "(Україна) - 138

176. "Дніпро "(Україна) - 14

286. "Зоря "(Україна) - 5

336. "Металіст "(Україна) - 3

346. "Таврія "(Україна) - 3

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Автор: Антон Дудар