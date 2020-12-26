УЄФА опублікував рейтинг найкращих команд в історії головного клубного турніру Європи - Ліги чемпіонів (раніше - Кубка європейських чемпіонів).
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У рейтингу враховувалися виступи клубів в період з 1955 по 2020 рік - за весь час існування Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів.
За перемогу клубам нараховувалося 2 очки, за нічию - 1 очко.
Читайте такожЗахисник Динамо потрапив до топ-100 світового рейтингу серед футболістів
Київське "Динамо" зайняло в цьому рейтингу одинадцяте місце. Це найвищий результат серед клубів, які ніколи не вигравали КЕЧ/ЛЧ і не грали у фіналі.
Що стосується інших українських клубів, то "Шахтар" посів у рейтингу 31-е місце, а решта за межами топ-150.
Рейтинг клубів Європи з виступу в КЕЧ/ЛЧ
1. "Реал "(Іспанія) - 607 очок
2. "Баварія "(Німеччина) - 495
3. "Барселона "(Іспанія) - 459
4. "Манчестер Юнайтед "(Англія) - 380
5. "Ювентус "(Італія) - 361
6. "Мілан "(Італія) - 314
7. "Ліверпуль "(Англія) - 298
8. "Бенфіка "(Португалія) - 287
9. "Порту "(Португалія) - 286
10. "Аякс "(Нідерланди) - 271
11. "Динамо" Київ (Україна) - 255
31. "Шахтар "(Україна) - 138
176. "Дніпро "(Україна) - 14
286. "Зоря "(Україна) - 5
336. "Металіст "(Україна) - 3
346. "Таврія "(Україна) - 3
Вас також можуть зацікавити новини:
- Воротар збірної України і три екс-гравці Шахтаря увійшли до рейтингу найтитулованіших футболістів століття
- Шахтар увійшов до топ-20 найкращих клубів Європи
- "Команда мрії": журнал France Football представив збірну найкращих футболістів в історії (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram