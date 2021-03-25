Німецький рефері не побачив положення поза грою під час атаки Франції.

Асистент головного арбітра матчу кваліфікації ЧС-2022 Франція - Україна Марко Ахмюллер вибачився перед тренером "жовто-синіх" Андрієм Шевченком за свою помилку, яка призвела до голу господарів.

Про це в ефірі "Футбол 1" повідомив журналіст Дмитро Шпірко.

У першому таймі Ахмюллер не помітив положення поза грою у гравця французької збірної Бенжамена Павара, який вів боротьбу за верховий м'яч. Після цього атака Франції продовжилася, і Антуан Грізманн забив гол.

Перед другим таймом рефері перепросив за свою помилку.

"Своїми очима бачив - лайнсмен вибачився перед Андрієм Шевченком, вийшовши на другий тайм. Очевидно, переглянувши той епізод. Він вибачався перед нашим тренером", - розповів журналіст.

Читайте також"Двояке відчуття": футболісти збірної України - про нічию з чемпіонами світуНагадаємо, на матчі не використовувався VAR. Зустріч обслуговувала бригада арбітрів з Німеччини на чолі з Тобіасом Штілером.

Франція - Україна: підсумки матчу

Матч Франція - Україна завершився з рахунком 1:1. На гол Антуана Грізманна українці відповіли ударом Сергія Сидорчука, після якого м'яч влетів у сітку рикошетом від Преснеля Кімпембе. Спершу м'яч був записаний, як автогол, але пізніше УЄФА переписав його на Сидорчука.

Франція і Україна зустрічалися в 11-й раз в історії. Внічию команди зіграли вчетверте (в України - одна перемога і шість поразок).

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Антуан Грізманн (оцінка - 7,9). В України - Микола Матвієнко (оцінка - 7,7).

Збірна України за матч не завдала жодного удару в створ (всього - 4 удари). У Франції - 18 ударів (3 - у площину воріт).

Олександр Зінченко став наймолодшим капітаном в історії збірної України (24 роки і 98 днів).

Андрій Шевченко прокоментував підсумки матчу проти Франції.

Свій наступний матч у відборі Україна проведе 28 березня, коли прийматиме в Києві команду Фінляндії. Франція в цей же день зіграє в Казахстані.

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Автор: Антон Дудар