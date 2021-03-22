Команда Дідьє Дешама може вийти на поле без свого лідера.

Вінгер ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе може пропустити поєдинок проти України в рамках кваліфікації до ЧС-2022 у зв'язку з пошкодженням.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер паризького гранда Маурісіо Почеттіно пояснив причину, чому він замінив передчасно зіркового француза в останній грі з "Ліоном".

"У Мбаппе невелика проблема з ногою. Був удар по гомілці. Вирішили його замінити, щоб не погіршити ситуацію", - заявив Почеттіно.

Нагадаємо, що вартість 22-річного француза складає згідно Transfermarkt 180 мільйонів євро, що робить Мбаппе найдорожчим гравцем світу. В поточному сезоні Кіліан провів 36 поєдинків та зміг в них 30 разів поцілити у сітку воріт суперника. Ще 9 разів він асистував партнерам.

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Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раніше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми.

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Автор: Будрін Артем