Кіліан Мбаппе у своєму юному віці вже чемпіон світу / фото REUTERS

Вінгер ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе може пропустити поєдинок проти України в рамках кваліфікації до ЧС-2022 у зв'язку з пошкодженням.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер паризького гранда Маурісіо Почеттіно пояснив причину, чому він замінив передчасно зіркового француза в останній грі з "Ліоном".

"У Мбаппе невелика проблема з ногою. Був удар по гомілці. Вирішили його замінити, щоб не погіршити ситуацію", - заявив Почеттіно.

Нагадаємо, що вартість 22-річного француза складає згідно Transfermarkt 180 мільйонів євро, що робить Мбаппе найдорожчим гравцем світу. В поточному сезоні Кіліан провів 36 поєдинків та зміг в них 30 разів поцілити у сітку воріт суперника. Ще 9 разів він асистував партнерам.

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Автор: Будрін Артем