Колоритний чоловік, який вибіг на поле без одягу, виявився відомою в Іспанії особистістю.

Чоловіком, який вибіг голим на поле під час матчу Ліги Європи "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" (0:2), виявився відомий в Іспанії бізнесмен Ольмо Гарсіа.

Про це повідомляє Marca.

Це не перша витівка Гарсії - чоловік з пишною шевелюрою прославився своїми прогулянками без одягу. Він прогулюється голим з 2016 року. Його бачили оголеним на вулиці, в торговому центрі і навіть на гірськолижному схилі.

Читайте такожУ матчі Ліги Європи без глядачів на поле вибіг голий чоловік (фото, відео)

Ольмо влаштовує протести на захист людини і навколишнього середовища

Кілька років тому він виправдовував свої дії наступним чином: "Для мене це спосіб заявити про чистоту, про мир, показати, що, знімаючи одяг, ви більш щирі з усім, що вас оточує".

Гарсіа вважає, що своїми витівками "нікого не турбує".

Бізнесмен з 2004 року володіє великим промисловим складом і займається реалізацією білків і продуктів харчування для спортсменів.

El loco de Granada vuelve a la carga y esta vez, subido a la Catedral pic.twitter.com/Y1lQZgnBpD — El meng1977 (@educhusevassio1) December 9, 2020

olmo paseando por el centro comercial nevada pic.twitter.com/oLPrkRP5sZ — ｡ﾟlucía 🏹༉ (@luciaxamerica) March 25, 2021

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар