Ольмо Гарсіа на полі під час матчу / фото REUTERS

Чоловіком, який вибіг голим на поле під час матчу Ліги Європи "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" (0:2), виявився відомий в Іспанії бізнесмен Ольмо Гарсіа.

Про це повідомляє Marca.

Це не перша витівка Гарсії - чоловік з пишною шевелюрою прославився своїми прогулянками без одягу. Він прогулюється голим з 2016 року. Його бачили оголеним на вулиці, в торговому центрі і навіть на гірськолижному схилі.

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Ольмо влаштовує протести на захист людини і навколишнього середовища

Кілька років тому він виправдовував свої дії наступним чином: "Для мене це спосіб заявити про чистоту, про мир, показати, що, знімаючи одяг, ви більш щирі з усім, що вас оточує".

Гарсіа вважає, що своїми витівками "нікого не турбує".

Бізнесмен з 2004 року володіє великим промисловим складом і займається реалізацією білків і продуктів харчування для спортсменів. 

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Автор: Антон Дудар