Чоловіком, який вибіг голим на поле під час матчу Ліги Європи "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" (0:2), виявився відомий в Іспанії бізнесмен Ольмо Гарсіа.
Про це повідомляє Marca.
Це не перша витівка Гарсії - чоловік з пишною шевелюрою прославився своїми прогулянками без одягу. Він прогулюється голим з 2016 року. Його бачили оголеним на вулиці, в торговому центрі і навіть на гірськолижному схилі.
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Ольмо влаштовує протести на захист людини і навколишнього середовища
Кілька років тому він виправдовував свої дії наступним чином: "Для мене це спосіб заявити про чистоту, про мир, показати, що, знімаючи одяг, ви більш щирі з усім, що вас оточує".
Гарсіа вважає, що своїми витівками "нікого не турбує".
Бізнесмен з 2004 року володіє великим промисловим складом і займається реалізацією білків і продуктів харчування для спортсменів.
El loco de Granada vuelve a la carga y esta vez, subido a la Catedral pic.twitter.com/Y1lQZgnBpD— El meng1977 (@educhusevassio1) December 9, 2020
olmo paseando por el centro comercial nevada pic.twitter.com/oLPrkRP5sZ— ｡ﾟlucía 🏹༉ (@luciaxamerica) March 25, 2021
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