Гол Ігоря Харатіна (ліворуч) виявився переможним / фото fradi.hu
Півзахисник збірної України Ігор Харатін забив гол у матчі 16-го туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош" - "Будафок".
На 62-й хвилині матчу Харатін реалізував пенальті, зробивши рахунок 2:0.
Українець відзначився у другому матчі поспіль і реалізував четвертий пенальті в сезоні.
"Ференцварош" у підсумку здобув перемогу з рахунком 2:1. На зимову перерву команда Сергія Реброва пішла в ролі лідера з перевагою в 9 очок над найближчим переслідувачем і одним матчем в запасі.
Відео гола опубліковано на сторінці M4sport Facebook.
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