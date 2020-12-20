Ігор Харатін знову реалізував пенальті.

Півзахисник збірної України Ігор Харатін забив гол у матчі 16-го туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош" - "Будафок".

На 62-й хвилині матчу Харатін реалізував пенальті, зробивши рахунок 2:0.

Українець відзначився у другому матчі поспіль і реалізував четвертий пенальті в сезоні.

"Ференцварош" у підсумку здобув перемогу з рахунком 2:1. На зимову перерву команда Сергія Реброва пішла в ролі лідера з перевагою в 9 очок над найближчим переслідувачем і одним матчем в запасі.

Відео гола опубліковано на сторінці M4sport Facebook.

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Автор: Антон Дудар