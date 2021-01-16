"Лаціо" без проблем переграв "Рому" в 18-му турі Серії А.

В рамках 18-го туру чемпіонату Італії відбулося римське дербі. Матч "Лаціо" - "Рома" завершився впевненою перемогою господарів поля.

Команда екс-тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки двічі пропустила ще до перерви - причому перший м'яч був забитий після грубої помилки захисника "Роми". Після перерви "Лаціо" довів рахунок до розгромного.

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"Помилки поставили хрест на наших амбіціях. Ми знали, що в матчах проти "Лаціо" важко повернутися в гру, коли ти пропускаєш швидкий м'яч. Після двох м'ячів у наші ворота, ми дозволили "Лаціо" відчути себе в безпеці, і не знайшли способів для атаки і подолання оборони суперника", - сказав Фонсека після гри, передає офіційний сайт "Роми".

"Лаціо" - "Рома" - 3:0

Голи: Іммобіле, 15, Луїс Альберто, 23, 67

"Лаціо": Рейна, Луїс Феліпе (Патрік, 69), Ачербі, Раду (Худт, 82), Лаццарі, Мілінкович-Савич, Лейва (Ескаланте, 65), Ліус Альберто, Марушич, Кайседо (Акпа-Акпро, 65), Іммобіле (Мурікі, 83)

"Ром": Лопес, Манчіні (Майораль, 70), Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп, Вільяр, Верету (Педро, 46), Спінаццола (Б. Перес, 71), Мхітарян, Пеллегріні, Джеко

Огляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Серія А: положення команд

Після 18 матчів "Рома" набрала 34 очки і займає третє місце в таблиці Серії А. Однак римляни можуть випасти з топ-четвірки, так як відразу три команди, що йдуть за ними ("Ювентус", "Аталанта" і "Наполі") мають по два матчі в запасі.

У "Лаціо" - 31 очко в 18 матчах і сьома позиція в турнірній таблиці.

На вершині таблиці - "Мілан" (40 очок у 17 матчах) та "Інтер" (37).

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Автор: Антон Дудар